Università, un migliaio in Fvg per il test di medicina

Test superato per le Università di Udine e Trieste, che oggi hanno affrontato un importante banco di prova in vista della riapertura, in presenza, delle lezioni. In mille in tutta la regione hanno affrontato l’esame di ammissione alla Facoltà di medicina. Rigoroso il protocollo anti-Covid, messo a punto grazie ai volontari della Protezione civile e alla Croce rossa, che hanno accolto i candidati in piccoli gruppi, sottoponendo tutti alla misurazione della temperatura. Durante la prova, il distanziamento era già un'abitudine, per evitare possibili 'scambi' di risposte, ma in questo caso era obbligatorio anche indossare la mascherina. Chi non le aveva è stato fornito prima dell'ingresso.

Accanto ai controlli, la principale novità 2020, decisa dal Ministero, è stata la possibilità per gli studenti di sostenere il test nell’Ateneo più vicino a casa, per evitare spostamenti lungo la penisola. A Udine si sono presentati poco meno di 500 ragazzi, mentre a Trieste sono stati 358, mentre in 250 hanno sostenuto l’esame a Pordenone, negli spazi allestiti in Fiera.

Alla facoltà di Medicina di Udine potranno accedere 148 studenti, a quella di Trieste 180, ai quali si aggiungono i 40 posti per Odontoiatria.