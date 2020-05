Universitari e Coronavirus, tra percezioni e consapevolezze

Primi risultati generali del questionario online “Gli studenti Uniud ai tempi del Coronavirus tra percezioni e consapevolezze”; l'indagine finalizzata a valutare l’impatto dell’emergenza sulla percezione del rischio e sulle paure degli studenti dell'ateneo friulano, a sondare la loro conoscenza e consapevolezza rispetto all’importanza delle misure igienico-sanitarie adottate e ad analizzare il peso delle prescrizioni sulla loro vita quotidiana.



Grande soddisfazione, alla luce del successo dell'iniziativa, fa trasparire Mauro Pascolini, coordinatore di Cantiere Friuli, uno dei progetti strategici dell’Università di Udine, mentre sottolinea che «ancora una volta l’Università ha dimostrato, anche attraverso il lavoro di Cantiere Friuli, di essere molto attenta e presente nel contesto sociale e territoriale in cui è inserita, soprattutto nelle situazioni di emergenza, proprio come quella determinata dal Coronavirus. Alla vigilia del 44esimo anniversario degli eventi sismici del 1976 – rileva il docente - emerge chiaramente la necessità di riprendere i valori e la progettualità che è stata la forza della Ricostruzione di allora per fronteggiare quella di oggi: l’Università è presente e pronta a dare il suo contributo anche tramite la conoscenza di come le diverse componenti hanno vissuto e stanno vivendo questo difficile periodo».



Alcune considerazioni sui primi risultati sono proposte dai curatori dell'indagine, frutto di un lavoro di ricerca congiunto tra le Officine “Persone, comunità e servizi socio-sanitari” e “Demografia e territorio” del Cantiere Friuli dell'Università di Udine."Provvederemo a diffondere a breve le analisi statistiche più approfondite – hanno annunciato i coordinatori dell'iniziativa – è tuttavia importante sottolineare nell'immediato che c'è stata una. Sono stati infatti, pervenuti oltretutto in tempi rapidissimi. Non immaginavamo, all'inizio, di sfondare la soglia dei 1.000, quindi si tratta di risultati andati ben oltre le nostre aspettative".Il questionario, comprensivo di una ventina di domande, è stato realizzato e somministrato alla fine del mese di aprile in Fase 1 per monitorare la percezione degli studenti dell’Università di Udine rispetto alla gravità della situazione in corso, al rischio di ammalarsi, alla pericolosità delle malattie, all'e rispetto alla conoscenza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Sono 1.908, dunque, gli studenti che hanno preso parte all’indagine provenienti per lo più dalper il 47%, eper il 18,3%) e dalper il 12,3%)., che frequentano in prevalenza Corsi di Laurea triennali (66%) equamente distribuiti tra area umanistica (35,3%), scientifica (30,3%), economico-giuridica e medica (34,4%)."Uno dei dati emersi con maggiore forza dall’indagine è certamente l’attraverso i propri comportamenti - spiega, giornalista e responsabile di produzione e post-produzione del portale Orienta Salute, progetto di ricerca nato all’interno dell’Officina “Persone, comunità e servizi socio-sanitari” da un’idea del professorche, dopo aver coordinato l’Officina, attualmente ricopre il ruolo di, in prima linea in questa emergenza nazionale -. La quasi totalità dei rispondenti (96,5%) - aggiunge Laperchia - si è infatti dichiarata". Interessante, inoltre, il dato relativo alle. "Appare evidente che la– aggiunge Carolina Laperchia - seguita dai siti online dei giornali e dai siti delle istituzioni preposte a gestire l’emergenza tra cui l’Istituto Superiore di Sanità e il Governo-Ministero della Salute (19%), considerati oltretutto chiari e comprensibili dal 65% dei rispondenti".Secondo, membro della stessa Officina e responsabile scientifico di Orienta Salute, sono molto significative anche le risposte alle domande sulla. "Vi è sicuramente una, indirettamente confermata dalle risposte sul comportamento responsabile e dall’attenzione dimostrata per le norme igienico sanitarie che riguarda la quasi totalità dei rispondenti. Questi dati sembrerebbero suggerire che, accanto alla conoscenza, anche la paura e la preoccupazione sono validi stimoli a un comportamento consapevole e adeguato"."Questa prima rilevazione sugli studenti ha avuto un grande successo; quasi 2.000 questionari in una settimana segnalano infatti una partecipazione mai raggiunta nelle indagini precedenti e dimostrano concretamente come la pandemia abbia toccato nel profondo la vita di tutti noi, anche dei più giovani", sottolinea, geografo quantitativo e referente dell’Officina Demografia e territorio con il demografoe il geografo. "Ulteriori analisi statistiche sono ancora in corso e verranno diffuse a breve. Nel frattempo, entro la fine di maggio, avvieremo una nuova indagine rivolta invece al personale docente, tecnico e amministrativo dell’Università per esplorare ancora più in profondità alcunetematiche già sottoposte agli studenti ed avere un primo riscontro dell’impatto della fase 2 sul personale d’Ateneo".