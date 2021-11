Uno sguardo europeo sul Milite Ignoto

Milite Ignoto ma non solo. La Pro Loco Fogliano Redipuglia, nell’ambito del progetto Sentieri di Pace e vista la vicinanza temporale del centenario del Milite Ignoto italiano e dell’inaugurazione del restaurato Sacrario di Redipuglia, propone la conferenza “Il milite ignoto ieri e oggi – esperienze europee a confronto” con l’Esperto Grande Guerra Roberto Todero. L’appuntamento è per venerdì 12 novembre alle 17.30 nella Sala Marizza della Biblioteca Comunale di Fogliano Redipuglia in via Madonnina, 4, fino a esaurimento posti. Per informazioni si può contattare lo Iat della Pro Loco Fogliano Redipuglia allo 0481489139 o al 3461761913. È necessario esibire il Green Pass.



“Sarà un confronto sulle esperienze dei Militi Ignoti nei vari Paesi – spiega Todero – e capire con quali criteri e quando vengono portate avanti queste iniziative con i relativi problemi che si possono creare nella memoria. Ci incentreremo sulle immagini” in una conferenza storica molto visiva.



“Interessante come Todero racconterà anche la corrispondenza europea del nostro Milite Ignoto – rileva il sindaco di Fogliano Redipuglia, Cristiana Pisano – e con questa conferenza chiuderemo le nostre celebrazioni per il Milite. Un’altra visione è necessaria per avere sia contezza di quanto accaduto negli altri Paesi che un orizzonte di comprensione differente. Sarà senza dubbio un approfondimento interessante”, conclude Pisano.