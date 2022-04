Uova di Pasqua per i bambini ucraini allo stadio Friuli

60 bambini costretti a scappare dall'Ucraina per sfuggire al dramma della guerra sono stati ospitati allo stadio Friuli per assistere a Udinese - Empoli. Per loro la possibilità di godersi un pomeriggio di spensieratezza all'insegna dello spettacolo della Serie A. Alcuni di loro hanno provato anche l'emozione di entrare in campo accompagnando i giocatori per il line up ma, per tutti, c'è stata la possibilità, oltre che di assistere al match, anche di visitare lo stadio e di calcare il terreno di gioco.

Infatti, poco prima dell'inizio della partita, l'Udinese ha voluto omaggiare tutti i bambini presenti con le tradizionali uova di Pasqua, consegnare proprio a bordo campo da Magda Pozzo.

Questa iniziativa simbolica è stata organizzata nel solco delle altre concrete attività precedentemente messe in atto dal club bianconero a sostegno della popolazione ucraina, come la raccolta di genere di prima necessità organizzata, durante le scorse settimane, in Curva Nord.