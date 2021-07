Vacanze al mare: 700 ‘baywatch’ sulle spiagge del Fvg

Una giornata di spensieratezza al mare o in riva a un lago o fiume potrebbe nascondere brutte sorprese, per non dire vere e proprie tragedie. Durante la pandemia, le piscine sono state per lunghi periodi chiuse e le attività di insegnamento del nuoto sono state sospese. Questo significa che i bambini che sanno appena stare a galla e gli adulti ‘nuotatori della domenica’ rischiano, più che in passato, di essere vittime di incidenti in acqua.

La sirena d’allarme la suona Marco Carlini coordinatore regionale Salvamento della Federazione italiana nuoto (Fin). Da cosa nasce questa preoccupazione?

“Il settore delle piscine è stato tra i più colpiti dalla pandemia, obbligando gli impianti natatori a una chiusura estremamente lunga durante questo anno e mezzo. Situazione che ha, prima di tutto, messo in difficoltà gli operatori del settore, ma ha anche avuto ripercussioni notevoli sull'utenza per il mancato beneficio dell'attività natatoria e di tutte le attività a essa connesse”.



Regole per evitare brutti incidenti in acqua

Per quanto riguarda i bambini, è necessario che il genitore sorvegli costantemente l'area in cui si trovano senza lasciarli mai soli, preferibilmente devono essere sempre vicino riva, o nel caso delle piscine, in vasca ludica o vicino al bordo. È vero che c'è l'assistente, ma ricordiamoci che deve supervisionare tutte le persone presenti non solo nostro figlio.

“Certamente sulla salute dell'utenza di qualsiasi età, ma soprattutto perché l'attività svolta nelle piscine, in particolare nei confronti dei bambini, ha anche un risvolto strettamente legato alla sicurezza negli ambienti acquatici. Se per il mondo dell'agonismo in buona parte si è potuto proseguire pur tra mille difficoltà,, comportando una larghissima fetta di bambini che dovevano imparare a nuotare, non hanno potuto raggiungere un livello di acquaticità che possa renderli autonomi in un contesto estremamente bello e ludico ma altrettanto pericoloso come quello delle piscine o del mare. Per quanto riguarda il mondo degli adulti, poi, non aver effettuato attività motoria in acqua ne ha. Non parliamo dei nuotatori, ma di coloro che frequentavano le piscine per mantenere un buono stato di wellness, come per esempio gli anziani”.“Parlando del potenziale aumento del rischio acquatico, in virtù di quanto riportato in precedenza, la popolazione che potrebbe risentirne di più è quella dei bambini, pertanto il consiglio di dare la massima attenzione a questo fascia di età. Qualche indicazione di comportamento potrebbe fare la differenza tra vivere una giornata con spensieratezza e il rischio di brutte sorprese. A fine estate vedremo le statistiche sugli incidenti acquatici e spero che non ci siano scostamenti particolari rispetto alle stagioni precedenti, anche grazie al presente e attento lavoro degli assistenti bagnanti”.“Il Friuli-Venezia Giulia è una regione ricchissima di acqua ecollocati in una natura incontaminata e stupenda che ogni anno attira numerosi bagnanti. Proprio la crescita di questo tipo di utenza, in particolare con l’avvento del Covid, ci porta a fare una necessaria riflessione sulla sicurezza. Se i nostri litorali e le nostre piscine sono regolamentati per una balneazione in sicurezza, purtroppo questo ancora non accade nella quasi totalità delle acque interne. Purtroppo, ogni anno capitano eventi drammatici che potrebbero essere evitati con una giusta diffusione culturale nei confronti dell’utenza e una corretta regolamentazione di aree per la baneazione. Sarebbe auspicabile che le nostre istituzioni, sia a livello locale, sia regionale, valutassero la strada della regolamentazione della balneazione nelle acque interne. Strada di difficile attuazione vista la vastità di acque sul territorio, ma che in specifiche aree offrirebbe una maggiore sicurezza ai bagnanti che a mio parere può evolvere in una migliore offerta turistica del nostro territorio”.