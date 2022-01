Vajont, pronta la nuova pista di atletica intercomunale

La nuova pista di atletica intercomunale di Vajont è pronta all’uso: finanziata con mezzo milione di euro dal Coni, la striscia attrezzata che corre attorno agli impianti sportivi del paese verrà impiegata dalle associazioni, scuole e forze dell’ordine. L’inaugurazione ufficiale si terrà tra qualche mese con un apposito evento. “Non è il momento di organizzare assembramenti di fronte ad un’emergenza sanitaria internazionale”, ha spiegato il sindaco Lavinia Corona. Nel frattempo l’amministrazione aumenterà le dotazioni della pista, potenziandone le attrezzature con fondi propri. Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dalle principali sigle sportive del paese dell’intero Maniaghese. “La valenza regionale dell’impianto è proprio la vera caratteristica di questo investimento, voluto per offrire delle reali occasioni di sviluppo a Vajont ma non solo”, ha commentato l’assessore William Rubin. In agenda ci sono infatti allenamenti, gare e tornei ma anche competizioni tra istituti didattici e persino test attitudinali per gli appartenenti ai corpi di polizia e delle forze armate (un primo utilizzo in questo senso è previsto già per i prossimi giorni). La peculiarità dell’intervento, progettato dall’architetto Pietro Vittorio, è il colore del manto steso a terra. “Un azzurro cielo che fa ben sperare per il futuro dopo annate difficili per le associazioni, i volontari e i più giovani”, ha concluso Rubin. Grande partecipazione alla notizia anche da parte dall’atletica Dolomiti friulane che vede nella realtà di Vajont un’opportunità senza uguali per avvicinare i ragazzi alle discipline motorie.