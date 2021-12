Vajont, speciale benedizione dalla Germania

L’assessore regala per Natale a tutti i consiglieri la copia di un libro e l'autore, Anselm Grun, firma di best seller di fama mondiale, ringrazia inviando un messaggio di saluto al Comune.

E’ successo venerdì sera a Vajont al termine del consiglio comunale: Grun, monaco benedettino e filosofo esperto in meditazione e percorsi spirituali, ha spedito una mail all’assessore Fabiano Filippin che per l’occasione ha consegnato a ciascuno dei presenti un suo volume. Di qui i saluti al sindaco e all’amministrazione, con tanto di promessa di un ricordo della comunità nella preghiera.

Il libro approfondisce il modo più corretto di comunicare al tempo di oggi, soprattutto nel delicato ambito politico. “Ho ritenuto importante offrire uno spunto di riflessione a ciascuno di noi, me per primo, visto il ruolo pubblico che rivestiamo", ha spiegato l’esponente della maggioranza del sindaco Lavinia Corona, a propria volta psicologa e già avvezza per professione ai testi dello studioso tedesco.

"Ho quindi approfittato delle festività natalizie per fare un dono personale a tutti i miei colleghi. Mi spiace che non tutti abbiano apprezzato, rifiutando il dono e polemizzando a margine della seduta. Nessun problema, le due copie lasciate sul banco verranno destinate alle biblioteche di Vajont e di un paese vicino”.