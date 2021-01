Val Resia, alla scoperta del Santuario di Santa Maria Assunta

Dopo vari filmati sui musei della valle, l’Ecomuseo Val Resia propone, sul proprio canale YouTube, un breve video-documentario sulla storia della Chiesa di Santa Maria Assunta, ora Chiesa Parrocchiale/Santuario. Intento dell’Ecomuseo è di far conoscere il patrimonio culturale, storico e artistico del territorio invitando a visitarlo e a guardarlo con maggior consapevolezza. Il filmato sulla Chiesa madre della Val Resia, sita nel capoluogo Prato e che ospita la statua lignea dorata della Madonna di Resia, scolpita nel 1525 da Giacomo Martini, propone un viaggio meticoloso attraverso la storia di questo tempio e la devozione e volontà di una comunità che nei secoli, con molta tenacia e fatica, l’ha resa un gioiello artistico nel cuore di Resia.

Chiesa molto cara a tutta la comunità valligiana è stata meta di pellegrinaggi votivi provenienti da diversi comuni limitrofi tra cui Venzone, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese e Amaro già a partire dal 1467. Non a caso il filmato esce nel giorno in cui si celebra San Sebastiano, uno dei santi collocati sull’altare maggiore della chiesa ma, soprattutto, santo al quale i fedeli da secoli si rivolgono per invocare la protezione contro le epidemie. Oggi, la chiesa/santuario rappresenta, tra l’altro, anche l’ottava tappa del Cammino Celeste e a ricordarlo c’è la meridiana del Cammino Celeste, visibile all’esterno, realizzata e donata da Aurelio Pantanali nel 2019.

Tutti i filmati realizzati per l’Ecomuseo Val Resia da Christian Madotto sono visibili sul canale YouTube dell’Ecomuseo all’indirizzo “ecomuseo val resia” oppure direttamente alla pagina dedicata del sito.



Il filmato è stato realizzato con la collaborazione della Parrocchia/Santuario di Santa Maria Assunta.