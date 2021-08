Valentina Petris è Miss in Onda Latisana

Valentina Petris è la vincitrice della quinta puntata della trasmissione di Telefriuli, che ieri sera ha assegnato il titolo di “Miss In Onda – Latisana”; 27 anni di Qualso di Reana del Rojale è make up artist.

Con Valentina sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Maddalena Celli, 19 anni di Trieste, studentessa di architectural design al Politecnico di Milano; al terzo posto, il titolo di “Miss Be_Much” è stato assegnato a Manuela Pischiutta, 24enne di San Daniele del Friuli, istruttore tecnico presso il Comune di Cividale; quarta classificata, Isabella Delmoro, 25 anni di Gorizia, laureata in magistrale giapponese; quinta classificata, Beatrice Basaldella, 22 anni di Pordenone, studentessa di chimica e tecnologia farmaceutiche; al sesto posto, Alessia Miconi, ventenne di Majano, neodiplomata al liceo classico; Katrin Lepic, 19 anni di Lauzacco, studentessa di medicina, e Giulia Bongiorno, 29 anni di Cordenons, fisioterapista, si sono classificate rispettivamente al settimo e ottavo posto.

Le otto vincitrici sono ammesse alle finali regionali di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dello spettacolo, presentato da Michele Cupitò, si è parlato di Latisana, del suo territorio e della sua storia con il Vicesindaco ed Assessore alle Attività Produttive e Turismo Angelo Valvason; con l’Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport Daniela Lizzi; con il Presidente della Pro Latisana, Piero De Marchi; con Luca Cigaina, direttore didattico della scuola comunale di musica di Latisana e con Andrea Businaro, presidente Coldiretti di Latisana e socio della Rete d’Impresa “Sincero”.

Ricordiamo che “Miss In Onda” è una trasmissione realizzata da Telefriuli e dall’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, che trasferisce in uno studio televisivo e porta al pubblico a casa le emozioni che si vivono in una selezione in Piazza.

Ogni puntata è dedicata ad una Città, alle sue bellezze e alle sue caratteristiche e nel contempo si elegge la Miss con il nome della trasmissione abbinata alla località scelta come protagonista.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it”, responsabile regionale telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.