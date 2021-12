Valle di Soffumbergo, ciac si gira!

Valle, frazione montana del Comune di Faedis alle pendici del monte San Lorenzo, è stata scelta come location per il film prodotto dalla società Rosamont di Nimis con Giuseppe Battiston attore e al suo primo impegno di regista.

La scorsa estate il piccolo paese, dove opera l’attivissima Pro Loco Valle di Soffumbergo, ha ospitato per un paio di settimane la troupe cinematografica impegnata nella trasposizione sul grande schermo del libro di Gustave Flaubert, ‘Bouvard e Pécuchet’.

Per fissare nel tempo le immagini di come il paese è stato modificato per adattarlo a set cinematografico, la Pro Loco ha stampato il Calendario Podcirku – Valle di Soffumbergo – Valvana, Ciac Si Gira! che documenta, appunto, il “dietro le quinte” del film. Documenta, quindi, una realtà effimera, virtuale, creata per l’occasione: una realtà che, nel ricordo di chi l’ha vista, rimarrà come un sogno vissuto a occhi aperti.

Il calendario mostra come case, strade, piazza, chiesa, cimitero, siano stati trasformati per raccontare l’avventura di due amici che decidono di lasciare la grande città e di andare a vivere in campagna, a Valvana. Incontrando indifferenza, amicizie, sorrisi, diffidenze… Scoprendo nuovi motivi di felicità e di affermazioni personali.

Il Calendario 2022 è una iniziativa inserita nel programma ‘Valle Quaranta’ che celebra il 40esimo anniversario della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno che, dagli anni Ottanta, si svolge nei primi fine settimana di ottobre, all’insegna della convivialità, del buon mangiare e della riscoperta del territorio circostante.

Nel calendario, ciascun mese mostra, con un collage di fotografie e un’immagine a tutta pagina, le operazioni di allestimento del set con le maestranze impegnate nei lavori di giardinaggio, falegnameria, pittura... L’ideazione e composizione del calendario sono di Giorgio Dri, la realizzazione grafica di Lorenza Moretti, le foto di Giorgio Dri, Stefania Zuanig e Gian Franco Specia. Il nome dei mesi e la lettera iniziale dei giorni della settimana sono proposti anche nel dialetto locale di Podcriku grazie alla traduzione di Antonino Specogna.