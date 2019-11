Valorizzare il Col de San Martin

Si è tenuta ieri sera l’assemblea pubblica indetta dall’amministrazione comunale di Caneva per parlare del progetto di valorizzazione del Col de San Martin. Il colle, punto di riferimento per gli abitanti dell’area, nonché luogo riconoscibile insieme al Castello fin da molto distante, è un simbolo della Pedemontana occidentale, alla cui sommità è eretta una piccola chiesetta dedicata al Santo.

Il luogo è inserito nel progetto sperimentale di valorizzazione del cammino di San Cristoforo (www.camminodisancristoforo.com), finanziato dalla Regione a valere sul piano paesaggistico regionale, che prevede l’infrastrutturazione del tratto compreso nei comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva e parte dell'intero percorso che si sviluppa su un tracciato di 450 chilometri da Spilimbergo a Feltre.

Le opere si limitano alla segnaletica e arredo urbano in quanto il tracciato insiste su percorsi esistenti, quali strade, sentieri e viabilità campestre. L’intervento più importante è previsto proprio sul Col de San Martin e consiste nel riportare alla luce la chiesetta posta alla sommità del colle, ora avvolta da una fitta vegetazione non autoctona, per lo più consistente in alberi di pino nero a suo tempo piantati su tutto il colle, si dice per ricavarne del legname da usare come puntelli di rinforzo nelle gallerie delle miniere presenti nella zona.

L’intervento, che sarà realizzato nelle prossime settimane, si estenderà su un’area di circa un ettaro e mezzo dei cinque di proprietà comunale, sulla parte sommitale del colle all’interno della quale è situata la chiesetta. Si prevede un taglio selettivo delle piante presenti, togliendo il pino nero che ha prodotto un habitat non consono all’area, soprattutto in vista di un utilizzo pubblico in totale sicurezza.

Saranno, invece, conservate le piante autoctone quali le latifoglie tipiche della nostra zona, come le querce, nonché le altre piante di pregio presenti, come i cipressi. Inoltre, sarà lavorata la coltre di aghi che ora compone il sottobosco affinché si possa inerbire, avendo cura di mantenerla evitando la proliferazione delle infestanti.

La piantagione di pini, non essendo stata curata nel tempo è molto fitta e questo ha comportato una crescita esile ed alta dei fusti che li rende molto fragili in caso di fortunali. E' poi presente un'infestazione da processionaria e il tutto ha creato un sottobosco con una coltre di aghi ricchi di resina facile fonte di innesco di incendio, con conseguenze devastanti per tutta l’area.

L’amministrazione comunale è disponibile anche a stanziare ulteriori risorse per installare altre attrezzature nell’area, auspicando che questo progetto si realizzi in accordo e in collaborazione con le associazioni del territorio che, con il contributo del comune, potrebbero prendere in gestione l’area contribuendo al mantenimento e alla valorizzazione del nostro magnifico territorio.

È un progetto a cui l’amministrazione tiene molto, sollecitato e anche auspicato da un gruppo di cittadini saronesi, che si inserisce in un progetto molto più ampio di valorizzazione della Pedemontana pordenonese, realizzato attraverso l’Unione Territoriale Intercomunale del Livenza Cansiglio Cavallo (composta dai comuni di Caneva Budoia e Aviano) messo in campo negli ultimi tre anni, che prevede oltre al progetto del Cammino anche un investimento di circa 4 milioni di euro per percorsi ciclopedonali - uno di questi passa proprio per il Col de San Martin - e per la realizzazione di un centro visite nel Palù di Livenza sito patrimoinio Unesco, con un investimento di un milione e duecento mila euro. Proprio in questi giorni è stata approvato il progetto preliminare.

"Tutti progetti che hanno lo scopo di agevolare l’afflusso di un turismo lento, con un basso impatto ambientale in grado di generare un’economia sostenibile per le nostre aree. Dobbiamo amare il nostro territorio - sottolinea il sindaco Andrea Gava - ed essere consapevoli della sua bellezza, solo in questo modo potremmo valorizzarlo e promuoverlo. Sono davvero contento di aver dato il mio contributo alla realizzazione di queste infrastrutture prima come presidente e ora come vicepresidente dell’Unione, dalle quale in nostro territorio potrà trarne indubbi benefici negli anni a venire".