Valorizzazione culturale e artistica dei valichi confinari del Goriziani

Nel corso del convegno internazionale avente per tema “GoGoGö: incrocio fecondo delle tre civiltà europee” promosso da Icm, nella sessione finale di sabato 26 maggio tenutasi nella sala Della Torre della Fondazione Carigo, l’architetto Elisabetta Fornasir, giovane interior designer goriziana, ha illustrato una proposta per la valorizzazione dei vecchi valichi confinari in luoghi di interesse storico e culturale, avvalendosi dell’arte creativa di architetti ed artisti europei.

Proposta derivante da una idea formulata al Presidente Romano Prodi in occasione della sua venuta qui a festeggiare l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, presentata dal Centro Studi ”Rizzatti” di Gorizia assieme al Forum za Goriško di Nova Gorica; idea che intendeva sperimentare in tale prospettiva il valico confinario di via San Gabriele, dedicandolo alle figure emblematiche dei due Sindaci che hanno avviato la collaborazione tra i due Comuni negli anni ’60: Michele Martina e Joško Štrukelj.

Nella illustrazione di Elisabetta Fornasir, che si è avvalsa di colleghi e amici dell’area del Goriziano storico, la realizzazione di questa prima installazione dovrebbe risultare la conclusione di un percorso molto democratico e partecipato, soprattutto da parte dei giovani, utilizzando la formula del concorso internazionale, gestito da una qualificata giuria, sostenuta dalle istituzioni interessate.

Ha esposto esempi appassionanti realizzati in diverse città, piccole e grandi, in ambito europeo, che di per sé, proprio grazie ad una tale metodologia e ovviamente alla innovazione artistica introdotta dai progettisti, ha determinato processi virtuosi di grande capacità attrattiva sul piano del turismo culturale internazionale.

Dai diversi interventi che si sono susseguiti, ne è derivata la sostanziale convergenza di obiettivi con le stesse iniziative emerse anche nel corso del recente convegno goriziano organizzato nell’ambito della candidatura GO 2025, oltre alla condivisa sollecitazione a poter ripresentare, in forma più estesa, tale proposta come uno dei primi passi verso il Distretto Culturale Europeo “GO MOSAICO”, che sarà l’oggetto principale del prossimo convegno internazionale di ICM che si svolgerà a Gorizia e Nova Gorica dal 21 al 23 novembre p.v. e che può fregiarsi del patrocinio di Unesco Italia.