Valvasone Arzene, mascherine... in Comune

"Grande risposta da parte delle signore di Valvasone Arzene che, nel giro di poche ore, hanno fatto registrare un’insperata quanto apprezzabile adesione all’iniziativa Una mascherina… in Comune. Il progetto lanciato sabato dall’Amministrazione comunale e proposto per realizzare a domicilio le tanto ricercate mascherine ha trovato nel solo Comune oltre 50 adesioni ma sono in tante anche le esperte di ricamo che si stanno proponendo da varie parti della Regione", spiega il sindaco Markus Maurmair.

"Chi per cucire, chi per il taglio, chi ha chiamato per proporre la fornitura della materia prima, ma anche persone esperte di preparazione di filmati per girare un video tutorial per illustrare i passaggi nel confezionamento. Insomma un mondo di buona volontà si è messo in moto. L’evidente necessità di mascherine che l’Amministrazione regionale sta sopperendo tra mille difficoltà di produzione con circa 20.000 mascherine al giorno, che significa due mesi per coprire l’intera popolazione del Friuli Venezia Giulia, ha trovato forse una risorse aggiuntiva".

“Qualcuno mi ha scritto che se le nostre nonne facevano le cartucce per i soldati al fronte… beh noi ci metteremo a produrre le mascherine per le nostre famiglie a casa. Affermazione che riempie di orgoglio lo spirito e fa percepire, in modo tangibile, come la pulsione ad aiutare il prossimo sia ben presente nelle case e si esprime non solo attraverso le donazioni in denaro ma anche con quel classico olio di gomito che è tipico della nostra gente", spiega ancora il sindaco.

"L’idea, visti i diversi colleghi amministratori che mi hanno contattato per avere delle informazioni più approfondite, è che si possa creare una rete modello la storica Benetton con tante piccole 'taglia e cuci' in funzione nelle case. In questo modo si potrà contribuire alla produzione di mascherine a livello locale riducendo il fabbisogno generale. Di questo entusiasmo voglio ringraziare le signore di Valvasone Arzene che hanno colto subito la proposta e con energica passione l’hanno già avviata tanto che già oggi sono in taglio le stoffe e stasera saranno già in confezionamento le prime mascherine”, continua Maurmair.

"Un’evidenza, però, è da sottolineare e ribadire. Farsi da soli o ricevere delle mascherine non modifica di un millimetro quanto disposto mediante le misure da rispettare per contrastare la diffusione del Coronavirus: si deve rimanere a casa e gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di salute, lavoro o stato di necessità", conclude il sindaco di Valvasone Arzene.