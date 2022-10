Vanni Oddera corre con la sua moto nei corridoi del Burlo

Ieri, Vanni Oddera, campione italiano di motocross freestyle, ha donato un pomeriggio straordinario ai piccoli degenti del Burlo. Assieme a Massimo Bianconcini è arrivato all'Irccs per stupire i bambini presenti nelle strutture sanitarie.

Dopo aver fatto un paio di giri di prova nei corridoi della Clinica pediatrica hanno continuato la loro esibizione coinvolgendo tutti i presenti, invitando i bambini a salire sulla loro moto per correre assieme.

L’iniziativa ha avuto un clamoroso successo: tanti piccoli e grandi si sono lasciati trascinare da questa inusuale esperienza e vista la copiosa adesione, i motociclisti si sono diretti in chirurgia per salutare i bambini che non potevano assistere direttamente allo spettacolo.

Il Burlo ringrazia Vanni Oddera e il suo cast per averci regalato un pomeriggio fantastico.