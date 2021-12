Varmost, esercitazione sugli impianti di risalita

Si è svolta oggi negli impianti di risalita del Varmost, a Forni di Sopra, un'esercitazione congiunta del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia.

Ogni anno grazie alla convenzione esistente tra Cnsas e PromoturismoFvg questo tipo di manovre vengono eseguite all'inizio della stagione nei principali poli sciistici regionali, per garantire l'evacuazione, in caso di emergenza, in totale sicurezza. Hanno partecipato 29 tecnici soccorritori delle varie stazioni della regione, assieme ad altri tecnici della stazione del Soccorso Alpino del Centro Cadore.

Durante l'esercitazione sono state effettuate le simulazioni per la calata di adulti e bambini e, con l'aiuto di due unità cinofile del soccorso, la simulazione della calata di cani con uno speciale imbrago a loro destinato. L'esercitazione si è svolta dalle 8 alle 14.30.