Veicoli storici militari in mostra

Dal 3 al 5 settembre 2021, l'ex caserma Patussi di Tricesimo, sede operativa dell'associazione Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia CRCS - onlus, celebrerà l’ASI MILISHOW 2021.



Una manifestazione che è anche un raduno a carattere nazionale organizzata dall’ASI di Torino in collaborazione con CRCS Onlus, club ospitante, con l'intento di far conoscere il patrimonio tecnico e culturale del motorismo storico ex-militare.



Per l'occasione verranno esposti mezzi militari storici provenienti dalle collezioni private dei soci dell'associazione e di collezionisti italiani e non.