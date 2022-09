Vent'anni del gemellaggio tra Tolmezzo e Simbach am Inn

Sabato 1 e domenica 2 ottobre, le città di Tolmezzo e di Simbach am Inn (località della Baviera) festeggeranno il 20esimo anniversario del gemellaggio. Era l’ottobre 2001, infatti, quando le due amministrazioni avviarono questa collaborazione che si è concretizzata in varie iniziative: lo scambio di studenti, delle superiori e delle medie, l’ospitalità nelle famiglie, la conoscenza del Friuli Venezia Giulia e della Baviera, le mostre d’arte, i concerti, gli incontri sportivi, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

Risultati resi possibili grazie ad alcune caratteristiche comuni tra le due realtà (le due città non sono distanti, hanno lo stesso numero di abitanti e nelle scuole si studiano le rispettive lingue) ma soprattutto perché in entrambi i territori operano due associazioni, gli “Amici di Simbach a Tolmezzo e la “Partnerschaftsverein Simbach-Tolmezzo e.V.” a Simbach, a supporto delle varie attività. I rapporti si sono consolidati anche tra le amministrazioni che si sono avvicendate in questi anni sia a Simbach che a Tolmezzo, dimostrando interesse ed attenzione reciproci.

A questo legame, lungo 20 anni, sarà dedicata una serie di iniziative che prenderanno il via sabato 1 ottobre alle 16 con la convocazione di un consiglio comunale straordinario durante il quale il sodalizio verrà rinnovato e rinsaldato. Alla seduta prenderanno parte, quali ospiti d’onore, gli ex sindaci, italiani e tedeschi, che nel corso degli anni hanno sostenuto questa collaborazione, nonché i presidenti delle due associazioni sopra citate.

A seguire, nello stesso pomeriggio, due appuntamenti: alle 17 nella sala Cussigh di palazzo Frisacco l’inaugurazione della mostra dedicata al ventennale del gemellaggio e alle 18, in Duomo, il concerto del Coro Vokalkreis di Simbach am Inn (direttrice Petra Enghofer).

Il programma delle cerimonie si concluderà domenica 2 ottobre con la Santa Messa in Duomo (10.45) accompagnata dai canti del Coro Vokalkreis.

Informazioni nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it.