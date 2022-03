Ventimila euro alla Caritas di Gorizia per l’emergenza Ucraina

È stato consegnato nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Monfalcone l’assegno da 20mila euro che la UIL Funzione Pubblica ha voluto donare alla Caritas Diocesana di Gorizia per l’emergenza Ucraina.



“Viviamo un momento drammatico e non possiamo che condannare ogni forma di guerra. Il nostro territorio sta già accogliendo donne e bambini che scappano dalle zone di guerra e si ricongiungono ai familiari in Italia" ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint, "ricordato come il Comune, insieme all’Azienda Sanitaria e il Servizio Sociale, stia lavorando per il controllo degli arrivi, dei vaccini e per la prima assistenza e insieme alla Protezione Civile e le associazioni del territorio stia lavorando per l'invio di aiuti alla popolazione Ucraina".



“Il lavoro svolto dalla Caritas prima con l’emergenza Covid e ora con questa nuova emergenza è fondamentale per il territorio e non possiamo che ringraziarli per il lavoro svolto. Con queste risorse potranno aiutare in maniera ancora più concreta i profughi che arrivano dall’Ucraina” ha commentato il Sindaco al termine dell’incontro.



All’incontro hanno partecipato il Segretario Nazionale della UIL Funzione Pubblica Michelangelo Librando, il Segretario Regionale della UIL Luciano Bressan e Il Direttore della Caritas Diocesana di Gorizia Renato Nucera.