Mercoledì 24 novembre, alle 20.30, presso l'Aula didattica del Polo Culturale di Casa Maccari Via della Campagnola, si apre la programmazione dedicata alla “Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulla donna” istituita per il 25 novembre. Iniziamo volutamente e simbolicamente un giorno prima, a voler indicare che è proprio prima che accada il peggio che bisogna trovare le giuste strategie e sinergie per evitare la violenza. Lo facciamo voltando il punto di vista consueto, spostando l'attenzione dalle donne vittime di violenza, sull'uomo. Che può essere il principale artefice di un cambiamento necessario verso un nuovo maschile, che non vuole possedere, ma rispettare.



Vi invitiamo a partecipare all'Incontro con dibattito a cura del Circolo Arci Skianto! di Gradisca in collaborazione con Inter Pares, l'Istrice APS, associazioni che lavorano con uomini autori di violenza e che fanno parte dell'Associazione Relive con il coinvolgimento dello sportello di Ascolto S.A.VI. per autori di violenza ASUFC. Coordina. Modera l'incontro la dottoressa Francesca Ieroncic.