Verso una società circolare

Prosegue la serie di videoconferenze organizzate dal circolo Legambiente di Pordenone, in collaborazione con Legambiente Fvg, per riflettere su quale futuro ci aspetta, al termine dell'isolamento, con al centro l'ambiente e la difesa della salute pubblica.

Il tema affrontato martedì 5 maggio alle 18 in diretta Facebook, è l'economia circolare. A intervenire sarà Federico Della Puppa, responsabile dell’area Economia & Territorio della società Smart Land, esperto di riqualificazione urbana, da sempre impegnato sui temi dello sviluppo sostenibile.

Con Aldo Bonomi e Roberto Masiero, è autore del libro “La società circolare. Fordismo, capitalismo molecolare, sharing economy”, edito da Derive/Approdi, Roma, 2016. L’emergere di teorie e di pratiche relative a green economy, blue economy, economia circolare, progettazione rigenerativa, ecologia industriale, così come l’urgenza politica e sociale attorno a temi come ecologia o sostenibilità, e la stessa crisi di sistema ambientale, economica e geopolitica che stiamo vivendo, vanno interpretati anche, e ovviamente non solo, tenendo presente che siamo definitivamente passati dal modo di produzione industriale al modo di produzione digitale.

Quando cambia il modo di produzione, cambia tutto. I conflitti inevitabilmente si radicalizzano rimettendo in gioco gli assetti territoriali, il controllo delle fonti energetiche o della estrazione delle materia prime, i sistemi di potere o di legittimazione e di organizzazione sociale, le modalità di formazione dei valori negli assetti economici. Persino la politica è costretta a rivedere il proprio ruolo e la sua capacità di decisione. In sostanza, nell’era dell’economia circolare è la società stessa che deve diventare circolare, valorizzando i flussi e le relazioni, vero valore aggiunto nella nostra epoca.

La video-conferenza si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina: LegambienteFvg