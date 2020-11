Verzegnis, panchine rosse contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa in ogni frazione. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, il Comune di Verzegnis ha collocato sul suo territorio il simbolo universalmente riconosciuto della lotta civile contro un fenomeno purtroppo sempre più diffuso che assume molteplici forme e gravità.

Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione si propone, infatti, di sensibilizzare l’opinione pubblica sugli orrori subiti in silenzio da molte donne, sulle violenze fisiche e psicologiche, sugli stereotipi spesso radicati in culture e tradizioni che tendono a sottomettere o denigrare le capacità femminili, privando le donne della loro dignità.

La panchina rossa rappresenta la lotta per i diritti umani spesso dimenticati, vuole stimolare una riflessione sull’importanza del rispetto, del dialogo e se necessario della denuncia.

L’Amministrazione comunale di Verzegnis ha voluto sottolineare l’importanza di questa lotta per una società più libera, offrendo simbolicamente, attraverso il collocamento di panchine rosse in ogni frazione, la disponibilità ad attivarsi contro queste problematiche spesso subdole, nascoste dalla vergogna e dalla disinformazione.

Va ricordato che, in caso di necessità, è attivo 24 ore su 24 il numero pubblico 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento per le pari opportunità) che, con operatrici specializzate, accoglie richieste di aiuto e sostegno da parte delle vittime di violenza e stalking.

È operativo, inoltre, a Tolmezzo, il centro antiviolenza (via Del Din 9/a, 0433949021) gestito dall’associazione VoceDonna onlus di Pordenone. Alla struttura si può accedere il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica la reperibilità è dalle 8 alle 20 al numero 349.1362784 oppure via mail vocedonnafriuli@gmail.com.