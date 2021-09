Vescovi Nordest, su vaccini e green pass rilanciano le parole del Papa

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto hanno tenuto oggi - presso la struttura della Diocesi di Padova “Park Hotel Des Dolomites” a Borca di Cadore (Belluno) - la loro periodica riunione, sotto la presidenza del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia.



Dal Cadore i Vescovi hanno voluto indirizzare uno speciale messaggio di incoraggiamento e vicinanza ad alunni e famiglie, a dirigenti scolastici, docenti e personale dell’intero mondo della scuola di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige che riprende in questi giorni la sua attività “in presenza”. “Per la scuola e per l’intera società - scrivono nel messaggio integralmente riportato in calce - quello odierno è un momento importante e delicato: apre a fiducia e speranza, ma richiede responsabilità e molte attenzioni - nel rispetto della salute di tutti - per trascorrere in sicurezza e tranquillità l’anno scolastico che prende il via. Il nuovo anno sia l’occasione in cui si torna a sperimentare la bellezza di incontrarsi e riconoscersi nel tempo prezioso della scuola, dell’educazione e della formazione alla vita. La scuola ci sta a cuore, da sempre, perché ci riunisce e ci accomuna tutti, in più fasi della vita. Carissimi alunni ed insegnanti, dirigenti e operatori scolastici, care famiglie, raccogliamo con impegno la grande opportunità che ci viene offerta. Sentitevi accompagnati e sorretti dalla nostra stima, vicinanza e preghiera come anche dalle nostre comunità. E vi incoraggiamo, in particolare, ad operare bene insieme e a ravvivare quel patto educativo che - riunendo forze, energie, risorse e sentimenti di tanti - ci può rendere tutti migliori. Possiate vivere un bell’inizio. Buon anno scolastico a tutti!”.



Sul tema della ripresa delle attività pastorali, vaccini e certificazione verde, allo stato attuale i Vescovi hanno riflettuto sulla situazione esistente, segnata da incertezze e speranze, ed hanno unanimemente concordato nell', rilanciano e condividono quanto espresso dalla Presidenza della Cei nella lettera dell'8 settembre u.s. ("Curare le relazioni al tempo della ripresa") invitando alla vaccinazione in modo pressante i ministri ordinati e gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da maggior rischio di contagio: ministri straordinari della comunione, persone coinvolte in attività caritative, catechisti, educatori, volontari nelle attività ricreative, coristi e cantori. Coloro che sono impegnati nell'azione pastorale delle comunità sono, infatti, chiamati a rispondere per primi ad un senso di responsabilità per se stessi e per le comunità di cui sono a servizio.Nel corso della riunione è stato svolto un aggiornamento sull'attività dellache ha preso il via all'inizio del 2020 per affiancare e supportare le Diocesi di quest'area nella preparazione unitaria degli aspiranti e candidati al diaconato permanente attraverso un'accurata formazione teologica, liturgica e spirituale; la Scuola, organizzata in un percorso di studi articolato in un quinquennio,