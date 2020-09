Vetrate di Palazzo D'Aronco sporche, il Comune di Udine avvia la pulizia

L'aministrazione di Udine ha avviato questa mattina i lavori di pulitura dei vetri di Palazzo D’Aronco. Stando a quanto riferito dal Comune di Udine, "l'ultima occasione nella quale erano stati effettuati risale infatti a poco meno di vent’anni fa, quando l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi venne in visita ufficiale in città".



Il sindaco Pietro Fontanini, da sempre attento alla pulizia degli edifici più rappresentativi della città, "per restituire a uno dei luoghi simbolo del centro cittadino il decoro che si merita ha approvato il piano di pulizie di fine estate".

L’intervento, eseguito dalla DD Service Srl di Mestre, proseguirà per l’intera giornata di oggi e, se le condizioni delle vetrate lo renderanno necessario, in quella di domani.