Vetrine “adottate” anche a San Daniele

Da tre anni l’iniziativa delle vetrine “adottate” promossa dal gruppo Giovani di Confcommercio Udine arricchisce il centro storico del capoluogo. In occasione di queste festività il progetto è sbarcato anche a San Daniele, fa sapere il presidente Fabio Passon. Tra l’altro con numerose adesioni degli imprenditori locali.

Nel dettaglio, ci sono ben dieci vetrine addobbate con la grafica ad hoc messa a disposizione dall’associazione. Se ne contano infatti quattro in via Umberto I (il sostegno è di Enoteca La Trappola, Al Bersagliere, Al Cappone e Al Campanile), altrettante in via Garibaldi 11 (Al Portonat, Centopassi, Claudia parrucchiera e ottica Allodi) e due in via Garibaldi 26 (Elisabetta D’Affara Graphic Design e Riccardo Violino).

"Una partecipazione importante – commenta Passon – che conferma l’interesse per un’iniziativa, “Adotta una vetrina, addobba la città”, pensata per valorizzare spazi sfitti e negozi della città che altrimenti sarebbero rimasti vuoti. Il gruppo intende riproporla anche in altri periodi dell’anno e in altre località".