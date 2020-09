Via Crucis a Ciconicco, un segnale di speranza oltre il Covid

Venerdì 18 e sabato 19 settembre, alle 21, sulle colline sovrastanti il paese di Ciconicco si terrà la XLII edizione della Sacra rappresentazione della Passione e morte di Gesù Cristo.

Gli organizzatori, l’Associazione Culturale 'Un Grup di Amis', tenendo conto della situazione sanitaria e applicando rigorosamente le prescrizioni normative, hanno già dato avvio alle prove, al confezionamento dei costumi e alla costruzione degli scenari sulle colline ciconicchesi.

Non è una manifestazione fuori tempo e luogo. La Sacra Rappresentazione, pur ispirandosi ad un fatto religioso, è pensata e realizzata da laici che mettono in scena, da secoli e di generazione in generazione, in squisita forma teatrale, la cultura della tradizione mediterranea legata ai riti e alle celebrazioni della Settimana Santa attraverso un’arte performante che sintetizza ed esprime valori ed emozioni condivise da moltissime comunità, italiane ed europee.



Quest’anno, la rappresentazione coglie i tempi che stiamo vivendo. Infatti il titolo,Le vicende dolorose dei giorni della Passione li hanno affaticati, demoralizzati e resi tristi. Sono arrabbiati e hanno paura, perché tutte le speranze che avevano riposto in Gesù sembrano svanite. Immaginavano che avrebbe manifestato la Sua potenza, ma non comprendevano come l’avrebbe fatto: non come un generale alla guida del suo esercito, ma come vittima sacrificale simbolo d’AmoreE’ un invito a riflettere sul senso della presenza di Cristo in terra e fare tesoro, in questo momento di smarrimento, dei suoi insegnamenti.La Comunità di Ciconicco, che solitamente si mobilita per il venerdì santo, ha condiviso e sostenuto la scelta diLa capacità organizzativa, l’esperienza maturata negli anni, la rete di relazioni costruita nel tempo, aderendo a Europassion – Passio Domini in Europe e Europassione per l’Italia, sono a garanzia della salvaguardia del patrimonio di cui la Comunità di Ciconicco è depositaria.Il patrimonio immateriale che nel tempo si è costruito, consolidato e tramandato di generazione in generazione continua ad essere difeso e alimentato.“Accolgo con molto favore l’iniziativa di Ciconicco - dice Patrizia Nardi responsabile tecnico-scientifico del progetto di valorizzazione nazionale ed internazionale di Europassione per l’Italia e della Prospettiva UNESCO - certamente rappresenta la capacità, fortemente connaturata ad una comunità di patrimonio culturale immateriale, di mantenere vivi i valori che rappresentano, a partire dalla capacità di fare gruppo, di condividere ciò che è necessario per continuare a dare forma e voce a ciò che viene tramandato di generazione in generazione e che per questo, é nel DNA di ognuno. Pur con le difficoltà e lo smarrimento in un momento di grande crisi, la crisi, anche sociale, generata dal Covid. Un evento inaspettato, che ha azzerato, per un certo tempo, la possibilità di vivere insieme, la capacità di “fare” comunità. È esemplare chi è riuscito comunque a non tagliare il filo della speranza, il filo con la nostra quotidianità, con il nostro passato, che manifestazioni come le sacre rappresentazioni tengono ben saldo. E da questo patrimonio, da questa propensione si dovrebbero ripartire per superare uno dei momenti più difficili della nostra storia”.Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme anti Covid-19, è consigliata la prenotazione in quanto i posti saranno limitati, in ottemperanza alle linee guida per la prevenzione del contagio da coronavirus; si consiglia inoltre l’arrivo sul luogo della manifestazione con un congruo anticipo utilizzando gli ampi spazi dedicati al parcheggio.PRENOTAZIONIvia email: prenotazioni.passione@ciconicco.itvia whatsapp/sms: +39 351 877 8014via EventBrite: https://rappresentazione2020ciconicco.eventbrite.itNota: l’assegnazione del posto a sedere verrà effettuata in base all’ordine di arrivo in loco il giorno dell’evento, e non in base all’ordine di prenotazione.L’organizzazione predisporrà tutte le misure indicate dalle autorità ed utili alla prevenzione del contagio da coronavirus. Si raccomanda di munirsi di mascherina, di prenotare il proprio posto in anticipo e di mantenere il distanziamento sociale.