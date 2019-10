Via libera ai cantieri nella primaria di Buttrio

Con una spesa complessiva di quasi due milioni di euro si darà il via alla riqualificazione energetica e all’adeguamento antisismico della scuola primaria di Buttrio. Un investimento importante più che giustificato per poter offrire la massima sicurezza agli alunni della Dante Alighieri, che conta sui corposi finanziamenti statali per l’edilizia scolastica (oltre metà della spesa è stata coperta dal Ministero dell’istruzione) ottenuti dal Comune di Buttrio.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, che determinerà un notevolmente miglioramento del livello di sicurezza antisismico e dell’efficientamento energetico dell’edificio scolastico, sono state rapidamente espletate dall’ufficio tecnico le fasi di gara per l’affidamento dei lavori dell’opera. Alla gara, eseguita con procedura aperta, hanno partecipato 56 ditte; i lavori sono stati affidati alla IGE Impianti Srl con sede a San Giustino (PG), con un’offerta in ribasso del 19.696%. Suddivisi in due lotti, i lavori interesseranno prima la sistemazione dalla parte “vecchia” della scuola, poi l’ala “nuova”. La sede resterà operativa per tutto il tempo.

Grazie anche ai contributi regionali (320mila euro) e all’avanzo di bilancio del Comune destinato all’opera pubblica (acceso anche un mutuo di 100mila euro), presto i bambini di Buttrio avranno una scuola primaria del tutto sicura. Un’opera pianificata nel bilancio di previsione triennale per il 2020 ma che è poi “passata” sul bilancio 2019, avendo il Comune ottenuto il contributo anticipatamente dal Ministero. “Obiettivo della nostra amministrazione è di curare con attenzione l’edilizia scolastica non solo in termini di qualità degli spazi forniti, ma anche e soprattutto di sicurezza", commenta l’assessore ai lavori pubblici Luigi Lorusso. "Qui risiedono i cittadini del domani e, quindi, il futuro di tutti noi”.

Il filone “scuole sicure” continua, dunque, dopo un percorso iniziato circa una decina di anni fa con la realizzazione della nuova scuola materna: la prima pietra dei lavori di costruzione della nuova scuola media, che sorgerà proprio nell’area accanto alla scuola primaria, è stata posta alcune settimane fa.