Via libera ai centri estivi a Pasiano

Anche quest’anno il Comune di Pasiano attiverà il servizio di centri estivi per i ragazzi dai 6 ai 10 anni, dal 21 giugno al 06 agosto 2021. La proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio servizi socio-culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio e dall’assessore Marta Amadio è stata approvata nella seduta di giunta di lunedì 26 aprile.



Per la realizzazione dei centri estivi - i cui costi trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2021- 2023 - è stata prevista una spesa massima di 30mila euro, ai quali si aggiungono le risorse che derivano dal contributo ricevuto nel corso del 2020 per maggiori spese connesse all’emergenza Covid e non ancora utilizzate, che ammontano complessivamente a 7.186,44 euro.



“È volontà dell’amministrazione comunale fornire un concreto sostegno alle esigenze delle famiglie che, in questa fase di ripresa dell’attività lavorativa, si trovano nell’impossibilità di accudire direttamente i propri figli - sostiene l’assessore Amadio in accordo con il sindaco Edi Piccinin -. Specifico che che tutti i soggetti coinvolti saranno tenuti all’osservanza delle regole stabilite dalle disposizioni governative circa la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che saranno riportate in idonei protocolli sanitari”.



Gli uffici comunali hanno provveduto ad inoltrare richiesta di utilizzo dei locali all’Istituto Comprensivo “Cardinal Celso Costantini”, nello specifico della scuola primaria “Maria Teresa di Calcutta” di Cecchini per il periodo che va dal 19 giugno al 3 luglio e dei plessi di Pasiano capoluogo per il periodo dal 3 luglio al 7 agosto 2021.Le tariffe dei servizi proposte alle famiglie, si articolano nelle seguenti soluzioni, con i medesimi prezzi applicati lo scorso anno: giornata intera (dalle 8 alle 17) con servizio mensa al costo di 65 euro settimanali, mezza giornata (dalle 8 alle 12) senza servizio mensa al costo di 28 euro settimanali.L’amministrazione ha voluto differenziare l’offerta formativa dando l’opportunità ai fruitori del servizio di usufruire di un ingresso anticipato alle 7.30 e di un’uscita posticipata compresa tra le 17 e le 18, le cui tariffe applicate corrispondono a quelle in vigore per il servizio di pre-scuola attualmente attivo nei plessi del Comune.