Via libera ai contributi destinati alle Sezioni Primavera

E' stato firmato l'avviso per le sezioni primavera per l'anno scolastico 2020/21 finalizzato a dare continuità alla sperimentazione del servizio integrativo di offerta formativa rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i

36 mesi. Il bando recepisce i contenuti di un'intesa sottoscritta da Regione e Ufficio Scolastico Regionale.



L'entità dei contributi destinati alle Sezioni Primavera è determinata dal numero di bambini iscritti al corso e dalla durata oraria del servizio.



La Regione ha preso la decisione di stabilire in 5 il numero minimo di bambini previsto per l'attivazione della sezione primavera, anche per contenere l'ampiezza del gruppo e sta predisponendo quanto di propria competenza per garantire un inizio di anno scolastico regolare e sicuro.



La domanda completa degli allegati deve essere inviata entro il giorno 24 settembre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): lavoro@certregione.fvg.it.



Ulteriori informazione a questo link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA2/