Via libera ai lavori per la salvaguardia dei fossi di viale Palmanova e via delle Acacie

Approvato dalla Giunta comunale di Udine il progetto definitivo-esecutivo dell’opera di ripristino e salvaguardia dei fossi di viale Palmanova e via delle Acacie. L’ammontare complessivo dell’intervento, affidato alla società d’ingegneria D’Orlando Engineering di Udine, è pari a 228.521 euro, di cui 180mila stanziati nell’ambito della concertazione tra Comune di Udine e Regione.



Dal momento dell’affidamento il lavoro avrà una durata di cinque mesi ed è comunque intenzione dell’Amministrazione portare a termine l’intervento entro l’anno.



“Il progetto - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini - consiste nella pulizia e ricalibratura dei fossi di raccolta e deflusso delle acque meteoriche lungo tutto il lato est di viale Palmanova. In questo modo andiamo a risolvere delle criticità che sono state segnalate da anni dai frontisti lungo l’asse viario, garantendo la prevenzione dagli allagamenti e una corretta gestione in materia di sicurezza idrologica. L’intervento prevede anche la realizzazione di un fosso di captazione e smaltimento delle acque meteoriche lungo via delle Acacie, sede, tra l’altro, della ciclovia Alpe Adria, caratterizzata purtroppo da frequenti allagamenti dovuti al fatto che l’asse viario si sviluppa per buona parte a un livello inferiore rispetto a quello della campagna, con notevoli disagi per gli utenti. Con questo lavoro andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello all’opera di messa in sicurezza del territorio, salvaguardando l’ambiente e garantendo la sicurezza delle persone”.