Via libera all'abbattimento del cedro secolare in Castello

Proseguono i lavori di restauro del Castello di Udine. Dopo la riqualificazione dell'involucro esterno, che ha previsto il restauro delle superfici intonacate così come degli elementi lapidei e delle scalinate in pietra, ora è il momento del verde pubblico.

Sono infatti iniziati i lavori per l'abbattimento del cedro secolare, colpito da un patogeno, l'armillaria mella, che ne ha provocato la morte.

L'albero secolare, piantato nell'Ottocento, non era stato inserito nel piano di sfoltimento del Comune di Udine, che interessa 21 piante in tutto che saranno abbattute, spostate o ridimensionate. La scelta è dovuta esclusivamente al parassita che ha intaccato il cedro causandone il disseccamento.

L'operazione, che sarà svolta da una ditta specializzata, ha ottenuto l'ok della Soprintendenza, poiché l'albero era tutelato dalle Belle arti.