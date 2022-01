Via libera alla pista ciclabile tra Fiume Veneto e Pescincanna

La seduta del Consiglio comunale del 20 gennaio ha approvato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche: tra i nuovi interventi, anche la realizzazione della pista ciclabile tra Fiume Veneto e Pescincanna.

“In questi ultimi tre anni – dichiara il Sindaco Jessica Canton - abbiamo concentrato energie e risorse per avviare, nel più breve tempo possibile, la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ora, dopo l'adeguamento del plesso di Bannia, i lavori in dirittura d’arrivo per la scuola primaria di Cimpello, l’avvio della demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di Fiume Veneto, è giunto il momento di occuparci dei collegamenti ciclabili. Il completamento di tutte le piste ciclabili tra capoluogo e frazioni è un investimento che va affrontato per gradi, trattandosi complessivamente di oltre 10 milioni di euro, risorse che il comune da solo dovrà giocoforza trovare attraverso altri canali".

"Abbiamo deciso di iniziare dalla Fiume Veneto-Pescincanna perché è tra i tratti più pericolosi e trafficati, oltre ad aver riscosso di gran lunga maggiori richieste in occasione del sondaggio alla popolazione in occasione della predisposizione del biciplan. L’opera - conclude Canton - si innesterà con le piste ciclabili esistenti (via San Francesco a Fiume Veneto, via Battini, via Formentini a Pescincanna) e rientra tra le direttrici della Ciclovia regionale Fvg4. Il quadro economico stimato è di 1.800.000 euro e già nelle prossime settimane presenteremo una richiesta di finanziamento che, se andrà a buon fine, ci permetterà di per poter avviare la progettazione".