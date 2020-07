Via monsignor Pietro Guarnerini, festa a Savorgnano

E’ tempo di celebrazioni a Savorgnano di San Vito al Tagliamento. E’ in programma per sabato 25 luglio, alle 18, la cerimonia di intitolazione di una nuova strada - prosecuzione di via Versa - denominandola via Monsignor Pietro Guarnerini. Prelato illustre che ha fatto molto per la comunità locale nel secolo scorso, il suo nome è stato scelto dalla Giunta comunale che lo scorso 5 marzo aveva deliberato l’intitolazione della nuova strada alla memoria di monsignor Guarnerini, parroco a Savorgnano per 54 anni, dal 1891 al 1945, costruttore della nuova chiesa parrocchiale, ideatore della locale scuola materna aperta nel 1929, insignito nel 1935 del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia. “Si è così deciso di dare il giusto risalto a una persona illustre, dotta e benemerita , come peraltro proposto dalla comunità - ha affermato il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Un cittadino e sacerdote che tanto ha lasciato alla comunità di Savorgnano”.

Pietro Guarnerini nasce il 28 settembre 1864 ad Annone Veneto da Carlo e Vittoria Berti, secondogenito di una famiglia di possidenti terrieri originaria di Tramonti di Sotto. Entrato in Seminario a Portogruaro nel 1875 completa brillantemente gli studi ed è ordinato sacerdote ad Aviano il 26 marzo 1887. Viene assegnato, in qualità di cappellano, alla parrocchia di Vigonovo. Ricopre la funzione di cooperatore a Fossalta di Portogruaro (dal 18 novembre 1887), Zoppola (dal 30 maggio 1888) e Orcenico Superiore (dal 16 luglio 1888), fino alla nomina a Parroco di Savorgnano con bolla del 24 settembre 1891.

Ben presto si occupa della ricostruzione della parrocchiale iniziando nel 1894 con l’abbattimento dell’antico tempio. La posa della prima pietra avviene il 14 settembre 1895. Il 22 dicembre 1901 il delegato vescovile, l’arcidiacono di San Vito don Giovanni Maria Fabricio, inaugura la chiesa. Per la consacrazione del nuovo tempio si deve però attendere altri dieci anni e precisamente il 6 maggio 1911. Un particolare episodio della vita di monsignor Guarnerini è la sua condanna al confino: gli viene contestato di aver diffuso notizie false atte a recare turbamento alla popolazione e in seguito a tale voce è costretto a lasciare la parrocchia per circa sette mesi tra l’agosto del 1915 e il marzo del 1916.

Nel 1929 è vicario foraneo di San Vito al Tagliamento e dal 1935 Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, nonché censore della stampa, esaminatore prosinodale e membro dalla commissione amministrativa del Seminario. Il 25 marzo 1937 viene nominato canonico ad honorem della Cattedrale di Concordia. Dedica tutto il suo operato alla sua gente, ne sono un esempio la realizzazione di svariate iniziative sociali, come la Latteria Turnaria (1923), il Consorzio Manutenzione Viali (1926) e l’Asilo (1929) per le quali impegna parte delle sostanze economiche personali.

Di lui restano impressi soprattutto alcuni tratti caratteriali: l’amore per lo studio, le sue prediche dotte, la cura quasi maniacale per la disciplina e l’ordine, la non adesione al Fascismo, nei confronti del quale è sempre stato molto critico. Il 28 aprile 1945 viene arrestato da parte dei nazifascisti perché accusato di aver protetto alcuni partigiani o perché al corrente dei loro nomi e rifugi. Muore il 6 maggio 1945 provato da quest’ultima dolorosa esperienza.