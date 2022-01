Viabilità, al via i lavori in via Carducci a Cimpello

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto definitivo del primo lotto della riqualificazione della viabilità di via Carducci a Cimpello che comprende il tratto tra l’incrocio con via Fratte e il confine con il territorio di Azzano Decimo, oltre alla realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Fiume per dividere in sicurezza il traffico veicolare da ciclisti e pedoni.

“Lo scorso 29 dicembre – dichiara il Vicesindaco Roberto Corai - è pervenuto al municipio, dalla regione Friuli Venezia Giulia, il decreto di approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Trattandosi di un intervento in delegazione amministrativa al comune di Fiume Veneto, tutti i progetti ed eventuali modifiche debbono essere approvati dalla regione e, successivamente, dall’ente locale. L’iter burocratico è, purtroppo, particolarmente lungo e complesso: il 2021 è stato impiegato per ottemperare e attendere tutti i pareri necessari, oltre alle procedure di esproprio, tuttavia siamo in dirittura d’arrivo e a breve potremmo proseguire verso la gara d’appalto".

"Il quadro economico è attualmente di 1.012.300, ma dovremmo intervenire nelle prossime settimane con un incremento di circa 100.000 per sopperire all’aumento dei costi di materie prime ed energia che in questo periodo, oltre a famiglie e imprese, attanaglia anche i comuni”.