Viabilità modificata in via Ciconi

Domenica 17 e lunedì 18 maggio la viabilità di in via Ciconi, nel tratto compreso tra via Manzoni e p.le Unità d’Italia, subirà delle modifiche.



Il giorno 17 maggio, dalle 8 alla fine della giornata lavorativa sarà istituto il divieto di sosta - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella necessaria all’esecuzione in sicurezza dei lavori, su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito, che di conseguenza verrà deviato verso via C. Percoto e via Manzoni.



Sarà posizionato un pannello recante la dicitura del segnale di “Accesso ed uscita per autorizzati” e di “Obbligo di arrestarsi e dare precedenza”, all’intersezione con via Manzoni.



Sarà istituito il doppio senso di circolazione, esclusivamente per “Residenti e Frontisti”, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra l’area interessata dai lavori e le suindicate località.



Il giorno 18 maggio, dalle 8 alla fine della giornata lavorativa sarà istituito il divieto di sosta - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella necessaria all’esecuzione in sicurezza dei lavori, su ambo i lati della carreggiata.Si procederà al restringimento della carreggiata, in modo tale che la rimanente parte percorribile risulti di ampiezza non inferiore a m. 3,50.Il personale della ditta regolerà il flusso del traffico veicolare e ciclopedonale nonché la manovra di accesso e uscita dei veicoli, con l’apposizione di eventuale ulteriore segnaletica verticale e orizzontale temporanea in corrispondenza dei lavori in atto qualora si rendesse necessario.La circolazione ed la sosta subiranno limitazioni, con la conseguente apposizione di segnaletica stradale.L’accesso alle proprietà private sarà sempre garantito.