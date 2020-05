Viabilità modificata in Vicolo Sottomonte

Venerdì 15 maggio, per occupazione del suolo pubblico, dalle 11:00 alle 13:00 in vicolo Sottomonte saranno istituiti il divieto di transito per ogni categoria di veicoli e il doppio senso di circolazione, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta nel tratto compreso tra il civico 18 e piazza Libertà - piazza Marconi.

In piazza Libertà sarà posizionato il segnale di "Strada senza uscita" e un pannello recante la dicitura "via Sottomonte chiusa - Accesso solo per autorizzati”, in corrispondenza di piazza Libertà (inizio salita Castello) e di piazza Marconi, di conseguenza i veicoli entreranno ed usciranno dai suddetti accessi.