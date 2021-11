Viabilità modificata nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Giovedì 4 novembre, a Udine, la circolazione stradale del centro sarà modificata in occasione della cerimonia di celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.



Nello specifico in piazza Libertà e via Cavour, dalle 8 alle 10 e dalle 15 alle 17.30, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo; dalle 8.45 alle 9.45 e dalle 16.15 alle 17.30 circa sarà istituito il divieto di transito ai veicoli.



Dalle 15 alle 16.45, in via Moretti, nel tratto compreso tra piazzale XXVI Luglio a via Anna Muratti Moretti, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo e il divieto di transito.



Dalle 15.30 alle 17 le limitazioni interesseranno via Poscolle, tra via del Gelso e via Canciani. Dalle ore 16.15 circa e per il tempo strettamente necessario al transito del corteo, sarà progressivamente istituito il divieto di transito in piazzale XXVI Luglio, le vie Poscolle, Cavour, e piazza Libertà e lungo le strade adducenti. I mezzi trasporto pubblico urbano che si fermeranno durante il corteo potranno subire ritardi di circa 10-15 minuti.