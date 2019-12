Vibrare, creare e ringraziare

Successo per il secondo evento sul Senso della vita che si è svolto all’Angolo della Musica, a Udine. Una bellissima serata, intensa, grazie alla trascinante ospite Janine Van Der Merwe (nella foto, ndr.), che ha parlato di come sia possibile e forse necessario lavorare su se stessi, specialmente attraverso il tornare a contatto col proprio corpo, per poter vivere una vita autentica. Forti emozioni anche durante la parte musicale, con la toccante “Call my name” degli Invisible Wave, canzone autobiografica scritta e cantata dal coorganizzatore di questi eventi (e mental coach) Guido Tonizzo, in cui parla della perdita della madre, con una bella dedica intrisa di speranza. La socia di Guido, Cristina Spadotto, in arte Sybell, poetessa, chitarrista degli Invisible Wave e cantautrice, si è poi esibita con “Il Mantra della Dea”, il suo neonato singolo, dedicato a Madre Natura, che ha consentito altre penetranti riflessioni. Molto profondo anche l’intervento di Stefania Della Savia. La partecipazione del pubblico è stata come sempre fondamentale. Dal pubblico è uscita infatti una bellissima domanda: la richiesta (a Janine, Cristina e Guido) di tre parole che riassumessero la serata. La risposta è stata: gratitudine, vibrare e creare. Un riassunto perfetto: essere e dare vita a se stessi, ed esser grati al mondo. Anche in questa occasione si è raggiunto un gran obiettivo: poter discorrere in maniera aperta, libera e appassionata insieme. Aspettiamo perciò con entusiasmo il terzo evento, che si terrà il 30 gennaio 2020 presso la libreria “La Tarantola”.