Video-concerto per la Fanfara della Brigata Ariete

La Fanfara dell’11° Reggimento bersaglieri della Brigata “Ariete” ha rinnovato il tradizionale appuntamento natalizio con gli ospiti delle case di riposo del territorio pordenonese. Da oltre 10 anni, infatti, nel periodo che precede le feste di fine anno, i “fanti piumati” portano un po’ di brio e allegria con le loro musiche negli istituti di cura per anziani.

Quest’anno, le limitazioni imposte dall’attuale situazione epidemiologica, non hanno consentito lo svolgimento dei concerti in “presenza” e, pertanto, i bersaglieri, per tenere fede alla tradizione, hanno registrato un video-concerto di Natale, che è stato recapitato direttamente dai componenti della formazione musicale nelle case di riposo.

Nel video-concerto, la Fanfara esegue una serie di pezzi, alternando le classiche musiche bersaglieresche ad un variegato repertorio di brani di musica nazionale ed internazionale.

In apertura di registrazione, il Colonnello Diego Cicuto, Comandante dell’11° Reggimento bersaglieri, oltre a formulare gli auguri per le prossime festività, ha manifestato la solida vicinanza dei bersaglieri alle persone anziane attualmente ricoverate nelle strutture sanitarie (“Voi siete come noi bersaglieri, sempre giovani nell’animo e nello spirito”), con la promessa di rivedersi presto, con un concerto “dal vivo”, appena le condizioni lo permetteranno.