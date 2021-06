Videoanimazioni sulle comunità linguistiche storiche

Martedì 29 giugno, alle ore 17.30 sulla piattaforma ZOOM, l'Istituto sloveno di ricerche (SLORI) ha presentato quattro brevi video animati realizzati con l’intento di far conoscere le minoranze nazionali presenti in Europa e nel Friuli Venezia Giulia, dando particolare rilievo alla minoranza nazionale slovena in Italia.



I video sono stati realizzati nell’ambito del progetto Minoranze animate - Videoanimazioni didattiche e incontri informativi sulle comunità linguistiche storiche del FVG finanziato con i fondi del bando indetto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione del ventennale dell’adozione della Legge n. 482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche in Italia. Oltre allo SLORI hanno partecipato al progetto due organizzazioni che rappresentano le altre due comunità linguistiche ufficialmente riconosciute in regione: la Società Filologica Friulana / Societât Filologjiche Furlane “Graziadio Isaia Ascoli” per la comunità friulana e il Circolo Culturale “Fulgenzio Schneider” di Sauris per la comunità di lingua tedesca.



Hanno preso parte all’evento l'Assessore regionale con delega alle lingue minoritarie Pierpaolo Roberti, la presidente dello SLORI Sara Brezigar, il presidente della Società Filologica Friulana / Societât Filologjiche Furlane »Graziadio Isaia Ascoli« Federico Vicario e la presidente del Circolo Culturale Saurano / Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider” Renza Candotti che hanno rivolto ai partecipanti gli indirizzi di saluto. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le varie minoranze presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di promuoverne la conoscenza tra le maggioranze.I video animati sono stati presentati dalla ricercatrice dello SLORI nonché autrice dei video animati e moderatrice dell'evento Zaira Vidau. Il primo video dal titolo Le minoranze nazionali: caratteristiche, diritti, diffusione riporta alcuni concetti basilari sui temi in questione. Oltre ad offrire vari esempi riguardanti la realtà delle minoranze nazionali presenti in Europa e in Italia, riassume i loro diritti fondamentali. Il secondo video Le minoranze nazionali nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia illustra le caratteristiche sociali, culturali e linguistiche delle tre minoranze (friulana, tedesca e slovena) presenti nella regione Friuli Venezia Giulia e si sofferma sulle leggi di tutela attualmente in vigore sia a livello regionale sia a livello nazionale. Al fine di rendere i contenuti fruibili ad un ampio bacino di utenza, entrambi i video sono stati disponibili in ben cinque lingue: sloveno, friulano, tedesco, italiano e inglese.Il terzo e il quarto video affrontano temi attinenti alla vita pubblica degli sloveni in Italia e sono disponibili in sloveno, italiano e inglese. Il video Gli sloveni in Italia: area di insediamento e storia si concentra in particolare sul territorio di insediamento e sullo sviluppo storico della comunità slovena, ponendo l’accento sul periodo che va dal diciannovesimo secolo ai giorni nostri, mentre il quarto video Gli sloveni in Italia: attività sociali e culturali illustra le molteplici attività svolte dagli sloveni in Italia e la vasta rete di organizzazioni e associazioni operanti in ambito economico, mediatico, culturale, sportivo e religioso.Il design dei video è stato curato da Nika Troha; i contenuti sono stati realizzati da Zaira Vidau con il contributo di Devan Jagodic (SLORI), Cristina Di Gleria (Società Filologica Friulana / Societât Filologjiche Furlane) e Lucia Protto (Circolo Culturale Saurano / Zahrar Kulturzirkul).I quattro video (della durata di 3 o 4 minuti ciascuno) affrontano argomenti complessi in maniera originale, semplice, disinvolta e divertente. Possono essere utilizzati sia come materiale didattico nelle scuole e nelle università sia come materiale informativo e promozionale per un pubblico più ampio. I filmati sono disponibili sul sito dello SLORI www.slori.org.I video animati sono stati già presentati nell'ambito di due incontri informativi on-line rivolti agli studenti dei licei con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia a febbraio e marzo di quest'anno.