Videogame, la violenza influisce sui bambini

Tra i paesi ricchi, gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di mortalità infantile per uso accidentale di armi da fuoco. Ogni giorno negli Usa, quasi 50 bimbi e adolescenti vengono colpiti con un’arma, spesso da un altro bambino che l’ha trovata carica e non messa in sicurezza. Tra le famiglie di proprietari di armi con figli piccoli, circa il 20% conserva almeno una pistola carica e non protetta. I bambini negli Stati Uniti hanno almeno 10 volte più probabilità di essere uccisi da una scarica involontaria di proiettili rispetto ai bambini di altri Paesi ricchi.

Uno studio di ‘Jama’ si è concentrato sull’esposizione alla violenza della pistola nei media, in questo caso un videogioco, e controllato per molti altri potenziali fattori. Sulla base della teoria dell’apprendimento sociale, è stato ipotizzato che i bimbi esposti alla forza bruta avrebbero imitato quel comportamento. Secondo la teoria dell’apprendimento sociale, le persone imparano strategie per comportamenti di successo attraverso l’esperienza diretta e osservando gli altri. Secondo questa teoria, le persone imitano il comportamento degli altri, chiamato modellizzazione. Obiettivo dell’analisi è stato di verificare se l’esposizione ai videogame violenti aumenti il comportamento pericoloso intorno alle armi da fuoco. Questo studio clinico randomizzato è stato condotto in un laboratorio universitario e ha incluso coppie di bambini di età compresa tra 8 e 12 anni che si conoscevano. I bimbi hanno giocato o guardato una delle tre versioni del gioco (con pistole, spade o non violento) per 20 minuti. Dei 242 partecipanti, 220 hanno poi maneggiato una pistola e sono stati inclusi nell’analisi. Tra i 76 che hanno giocato alla versione armata, 47 bimbi (61,8%) hanno poi usato una pistola. Tra i 74 della versione con la spada, 42 (56,8%) hanno poi toccato un’arma. Tra i 70 della versione non violenta, soltanto 31 (44,3%) hanno poi maneggiato una pistola. La versione più violenta offre quindi più probabilità di sparare.



Gli studiosi hanno concluso che l’esposizione a videogame violenti aumenta il comportamento pericoloso dei bambini intorno alle armi e la probabilità che i bambini tocchino una vera pistola; accresce il tempo trascorso con una pistola e aumenta il rischio di puntare il grilletto contro sé stessi e agli altri. È noto che il consumo di media violenti aumenta l’aggressività nei bambini sia a breve che a lungo termine. Il rischio di esposizione violenta ai media è stato confrontato con il pericolo di esposizione alla violenza del mondo reale e alcuni studi hanno rilevato effetti di dimensioni tali da considerare la violenza dei media una minaccia per la salute pubblica. Lo studio evidenzia un altro pericolo di esposizione violenta ai media: aumenta il comportamento pericoloso intorno alle armi da fuoco. In particolare, l’esposizione a videogiochi violenti può aumentare l’interesse di un bambino per le armi da fuoco, tra cui sparare con una pistola a se stessi o ad altri. Inoltre, l’esposizione abituale ai media violenti era un fattore di rischio per un comportamento pericoloso attorno alle pistole reali. Pertanto, i genitori e i tutori dovrebbero essere consapevoli del rischio associato all’esposizione a mezzi di comunicazione violenti. Ancora più importante, i proprietari dovrebbero proteggere le loro armi da fuoco.