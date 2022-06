Vieni e cammina a San Giovanni di Casarsa

A San Giovanni di Casarsa della Delizia grande ritorno, dopo due anni di stop a causa della pandemia, di “Vieni e cammina”, la manifestazione ludico-motoria a passo libero aperta a tutti e giunta alla sua 34esima edizione.

È tutto pronto per domenica 19 giugno, quando camminatori e runner potranno “ripartire” in una delle marce più antiche del Friuli Occidentale. La manifestazione è organizzata da Cjamina Ridint e Par San Zuan con il patrocinio del Comune di Casarsa della Delizia e la collaborazione degli Amici della Montagna, Avis Casarsa - San Giovanni, La Beorcja, Croce Rossa gruppo di Casarsa, Motoclub San Giovanni, Gruppo Alpini “Casarsa-San Giovanni”.

Le iscrizioni si effettueranno al centro comunitario parrocchiale (ex Zuccheri) di San Giovanni dalle 8 alle 9.30. Ciascuno autonomamente potrà iniziare il percorso scegliendo tra tre tracciati diversi: quello da 6, 10 e 16 km (tutti i percorsi rimarranno aperti e presidiati dal personale disposto dall’organizzazione dalle 8 fino alle 13). I tre nuovi percorsi si snoderanno soprattutto attraverso strade campestri con alcuni passaggi inediti, dando a camminatori e runner l’opportunità di apprezzare il paesaggio naturale. Lungo i percorsi si potranno trovare ristori e punti acqua.

La “Vieni e cammina” è una manifestazione approvata dalla Fiasp - Piede alato e concorsi internazionali IVV. Il contributo per la partecipazione è stato fissato in 3 euro per i soci Fiasp e 3.50 euro per i non soci Fiasp. Per info, scrivere una email a cjaminaridint@gmail.com o chiamare 333 7996246 (Laura) 329 2223476 (Lory).

La "Vieni e cammina" rientra nel programma della ripartenza della Sagra di San Zuan in onore del santo patrono, la quale pur con un programma ridotto - oltre a delle serate speciali in fase di definizione c'è proprio la marcia e l'Agritour del 26 giugno - torna a essere un punto d'incontro per la comunità.