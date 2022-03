Vigili del fuoco, in Italia 288 donne indossano la divisa

I vigili del fuoco sono al fianco di tutte le donne, in Italia e nel mondo, non solo l'8 marzo. Quest’anno la Giornata internazionale delle donne ha come tema “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030” e mira a favorire l’accesso globale alla formazione di qualità, all’apprendimento continuo e a raggiungere l’uguaglianza di genere.

In questo ultimo decennio la presenza femminile nei Vigili del fuoco è più che centuplicata, le donne continuano a portare il loro fondamentale contributo in tutti i ruoli dell’organico del Corpo e partecipano attivamente alla sicurezza e alla salvaguardia della popolazione su tutto il territorio nazionale. Oggi il numero delle donne che indossano la divisa del Corpo più amato dagli italiani è arrivato a 288, con mansioni operative tra caporeparto, caposquadra e vigile. Sei sono le donne con il ruolo di dirigente superiore, 14 di primo dirigente, un di dirigente medico, completano l’organico operativo femminile 69 funzionari direttivi.

Donne anche in ruoli particolari, come tre piloti e una specialista di aeromobile impiegate nei reparti volo, nove atlete del gruppo sportivo delle Fiamme Rosse, sei musiciste della Banda musicale del Corpo.

Sono 1.301 le donne impiegate nei servizi logistico-gestionali e informatici.