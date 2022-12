Vigili del fuoco, le celebrazioni per Santa Barbara

Riconoscenza della Regione ai Vigili del fuoco per il loro lavoro svolto quotidianamente, sempre pronti a intervenire in aiuto alla popolazione nei momenti di pericolo, mettendo in più di qualche occasione a rischio la loro stessa vita.

E' questo il concetto espresso dai tre assessori regionali - Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente) a Trieste, Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Barbara Zilli (Finanze) a Udine - a margine delle cerimonie che si sono svolte in Friuli Venezia Giulia in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco.

L'assessore Scoccimarro ha partecipato alla funzione religiosa che è stata celebrata dal vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, nel santuario di Santa Maria Assunta a Monrupino, alla presenza tra gli altri del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e di quelli di Monrupino, Tanja Kosmina, e di Duino Aurisina Igor Gabrovec, oltre che del prefetto del capoluogo regionale Annunziato Vardè.

Come ha detto Scoccimarro, il lavoro che i Vigili del fuoco (in servizio, in congedo e volontari) sono chiamati a svolgere - facendo del rischio il proprio mestiere - oggi più che nel passato è causato dal cambiamento climatico. "Ne abbiamo avuto un esempio quest'estate, con la serie di incendi - ha spiegato - che hanno coinvolto ampie zone del nostro Carso. Anche in quell'occasione i Vigili del fuoco, unitamente alla Protezione civile regionale e alle altre forze in campo, hanno ridotto un danno che poteva essere pesantissimo non solo in termini ambientali, ma anche in vite umane. Da qui la conferma che le politiche intraprese dalla Regione sulla sostenibilità vanno nel verso giusto: quello di invertire un ciclo che potrebbe mettere a rischio il futuro delle prossime generazioni".

Da parte sua l'assessore Bini, presente alla cerimonia religiosa che è stata officiata a Udine dall'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, ha ricordato la Tempesta Vaia del 2018. "Da quella devastazione - ha rimarcato - è derivata una straordinaria opera di ricostruzione, culminata proprio due giorni fa, quando la comunità di Sutrio ha consegnato a Papa Francesco il presepe realizzato con il legno degli alberi abbattuti da Vaia, che rimarrà visibile in piazza San Pietro per tutte le festività natalizie. Un simbolo di ripartenza che porta in sé il sacrificio e l'impegno di tanti volontari, uomini e donne delle Forze dell'ordine, della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, che per primi si sono adoperati per soccorrere gli abitanti e le strutture della montagna friulana. A loro dobbiamo questa ripartenza, perché i Vigili del fuoco, come recita il loro motto, non si limitano a domare le fiamme, ma donano il cuore".

Infine l'assessore Zilli, anch'essa presente a Udine, assieme tra gli altri al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin e al prefetto del capoluoguo friulano Massimo Marchesiello, ha ricordato la collaborazione tra i Vigili del Fuoco e la Regione. "Anche quest'anno - ha detto - nella legge di stabilità è previsto uno stanziamento nel triennio 2023-2025 di 210mila euro finalizzati a una convenzione che mira a potenziare il funzionamento dei distaccamenti dei Vigili del fuoco nei comuni di Lignano Sabbiadoro e di Grado durante la stagione estiva. Una testimonianza concreta - ha concluso - di come le istituzioni locali e le articolazioni dello Stato possano cooperare per la sicurezza dei cittadini".

"Grazie al lavoro dei Vigili del fuoco e agli uomini della Protezione civile il sistema emergenza è un'eccellenza del nostro Paese. Un meccanismo che però deve scontrarsi quotidianamente con la mancanza di prevenzione, unica via per scongiurare tragedie come accaduto recentemente ad Ischia. Per giocare d'anticipo ed evitare di piangere vittime innocenti le istituzioni devono assumersi la responsabilità di fare tutto quanto è possibile per mettere in sicurezza il territorio e il sistema idrogeologico del nostro Paese, che già è fragile e lo sarà sempre di più a causa dei cambiamenti climatici". Queste le parole di Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Fvg.

Presenti, per manifestare la loro vicinanza al Corpo dei Vigili del fuoco, diversi rappresentanti del Consiglio regionale, tra i quali Mauro Bordin, Mauro Di Bert, Elia Miani e Mariagrazia Santoro.

"Per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia - ha proseguito Zanin - la Regione si impegnerà per incrementare, per quanto possibile, il sistema della gestione emergenziale, peraltro già di altissimo livello. Un miglioramento che passa obbligatoriamente attraverso la collaborazione con la Protezione civile e la Guardia Forestale regionale che siamo pronti a sostenere attivamente".