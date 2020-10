Villanova, lavori per la nuova area della 'Festa in piassa'

Sono in pieno svolgimento a Villanova i lavori ordinati dal Comune per riqualificare e ampliare l’area della «Festa in piassa». La sistemazione complessiva dell’importante polo sportivo e aggregativo dovrebbe concludersi verso fine marzo o aprile, salvo naturalmente imprevisti e lockdown che bloccano le opere.



Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore Walter De Bortoli scorso hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare l’andamento dei lavori. L’intervento da 750 mila euro prevede un rinnovamento profondo dell’area, tra nuovi spazi, spogliatoi, servizi, cucina con porticato per le attività sociali, percorsi pedonali con marciapiedi e vialetti in ghiaia. I nuovi fabbricati si svilupperanno su un unico livello con una superficie coperta di 605 metri quadrati.



«Un’opera attesa e necessaria – ha detto il sindaco – che dà risposta al quartiere, alle esigenze ricreative e aggregative. Sistemiamo un luogo fondamentale di relazione, ed è anche una risposta a tutta la città visto che qui si possono ospitare eventi e manifestazioni».



«L’associazione Festa in piassa è cresciuta molto – ha rimarcato l’assessore Walter De Bortoli – ed è gestita da persone serie e operative che lavorano non solo per il centro sportivo, ma fanno tanto per l’aggregazione e la coesione di tutto il quartiere. C’era dunque più che mai bisogno di questa ristrutturazione che prevede anche nuovi spogliatoi a servizio del calcio e del palatenda. La ditta esecutrice ci ha confermato che per primavera dovrebbe essere tutto pronto».«Siamo grati al Comune per l’intervento attesi da tanti anni – ha sottolineato il presidente dell’associazione Festa in piassa, Flavio Bolzan - questo è un polo non solo ricreativo, ma anche culturale e sociale, animato da decine e decine di volontari che si prodigano per la comunità».Villanova, peraltro, è al centro di una serie di interventi da parte del Comune. E’ in corso la sistemazione delle strade principali «che attendevano di essere asfaltate da tanto tempo – ha rimarcato Ciriani – e abbiamo effettuato anche la manutenzione delle scuole, le cui mura non vedevano un pennello da lustri. Inoltre, l’ampliamento e la sistemazione del palazen darà risposta allo sport e alla scuola». Infine, via libera dalla giunta comunale anche alla proroga del mercato di quartiere del venerdì pomeriggio, su proposta dell’assessore al commercio Emanuele Loperfido.