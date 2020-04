Violenti sotto controllo

Le misure adottate dal Governo ci obbligano a restare chiusi in casa, suscitando non pochi timori per i casi di violenza domestica. L’attenzione è cresciuta tanto che dal ministero dell’Interno sono state diramate circolari in materia. Per ora, almeno nel territorio controllato dalla Questura di Udine, la situazione resta tranquilla, ma la quarantena potrebbe esasperare situazioni latenti o non emerse secondo Massimiliano Ortolan, dirigente della Squadra mobile della Questura di Udine: “All’inizio dell’emergenza abbiamo fatto una valutazione di come agire e verificare quali fossero le situazioni da sottoporre a maggiore attenzione. Abbiamo deciso quindi di migliorare i servizi di controllo e concordato sulla necessità di vigilare su possibili esasperazioni delle situazioni famigliari, partendo dall’analisi delle situazioni conosciute. Per questo motivo abbiamo avviato una serie di contatti con le parti offese per avere un quadro aggiornato. Inoltre, abbiamo proseguito il monitoraggio della situazione alloggiativa nei centri anti violenza o nelle case rifugio. In questi spazi bisogna cercare di mantenere le regole sul distanziamento, ma la situazione è più complicata nel caso di strutture con spazi condivisi. Su questo tema, il ministero ha sollecitato l’attenzione dei prefetti, affinché in presenza di situazioni precarie siano trovate soluzioni alloggiative alternative”. “Lo stesso Capo della Polizia ha emanato una circolare che riguarda tutti gli aspetti della violenza dentro casa sollecitando nell’ordine le sale operative affinché siano molto attente quando entrano in contatto con persone che chiedono aiuto, gli agenti delle Volanti impegnati nei servizi di controllo, la divisione anticrimine a valutare attentamente tutti gli ammonimenti che potrebbero essere fatti e gli uffici investigativi chiamati a monitorare la situazione a livello provinciale. L’attenzione è forte e lo testimonia anche la modifica all’applicazione youpol, appositamente aggiornasta per i casi di violenza domestica”.



SOLO UNA GRAN LITIGATA

- “Tuttavia - conferma Ortolan - nel corso delle ultime due settimane, non abbiamo registrato fenomeni particolari, se escludiamo un intervento effettuato qualche giorno fa, dove gli agenti sono intervenuti per tranquillizzare due persone conviventi che si erano lanciate oggetti al culmine di una lite nella quale tuttavia si fronteggiavano in condizioni di parità. Dunque la Polizia sta vigilando e ci sono a disposizione delle vittime gli strumenti per chiedere aiuto. Tramite la app o, se possibile al telefono, raccomandiamo sempre di chiamarci a chi è in difficoltà”.