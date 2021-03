Violenza contro le donne, le farmacie diventano luogo d'ascolto

Le donne vittime di violenza potranno trovare nelle farmacie un luogo di ascolto e di aiuto. È questo l'obiettivo del Progetto Mimosa, avviato a livello nazionale nel 2014 dall'associazione Farmaciste Insieme con il sostegno di Fofi, Federfarma e del ministero della Salute, pronto a decollare anche in Friuli Venezia Giulia grazie al patrocinio della Commissione regionale per le Pari opportunità (Crpo Fvg).



"Pensiamo - spiega Anna Olivetti, presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Gorizia e coordinatrice regionale del progetto - alla popolazione che ogni giorno si reca nelle

farmacie e che individua nel farmacista un punto di riferimento fondamentale. Il progetto si prefigge di aiutare le donne vittime di violenza che entrano in farmacia, dove potranno trovare un luogo di ascolto con personale serio e preparato che le accoglie con professionalità e dà loro un sostegno concreto consegnando una piccola pubblicazione contenente i riferimenti dei centri antiviolenza del Friuli Venezia Giulia, oltre ad informazioni utili per affrontare la situazione di difficoltà. Ad oggi il progetto - continua Olivetti, che è coadiuvata dalle



coordinatrici provinciali Carla Tavasani per Gorizia, Roberta

Avezzù per Pordenone, Laura Campagna per Trieste e Marzia

Zappetti per Udine - vede coinvolte undicimila farmacie in

tutt'Italia, e ha anche il pregio di fornire dati ai centri

antiviolenza che sono in rete tra loro".

"Le farmacie - commenta Dusy Marcolin, presidente della Crpo -

sono un luogo estremamente frequentato e la disponibilità

dimostrata per aiutare le donne in difficoltà, vittime di

violenza, rappresenta un grande risultato, di cui siamo veramente

orgogliosi. Il personale preparato e motivato - continua Marcolin

- potrà dare i riferimenti dei centri antiviolenza della nostra

regione e soprattutto, con discrezione e professionalità, fornire

le prime informazioni utili per affrontare le situazioni di

difficoltà. Per tutto questo non possiamo che ringraziare

l'importante lavoro del progetto Mimosa".

L'iniziativa ha ricevuto inoltre il sostegno del vicegovernatore

Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e dell'assessore

regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen.

Il progetto doveva cominciare a marzo 2020 ma la pandemia ha

frenato la macchina organizzativa e rallentato inevitabilmente i

tempi. Ora però si parte e quanto prima saranno avviati anche i

corsi accreditati Ecm, rivolti al personale delle farmacie, che

sono uno degli aspetti strategici del progetto. I corsi

consentiranno al personale di operare nel massimo rispetto delle

normative e, soprattutto, della sensibilità delle donne vittime

di violenza. "Sarà nostra cura - spiega Anna Olivetti - portarli

a compimento in presenza oppure, se non sarà possibile, in

modalità webinar. Saranno condotti da professori universitari,

rappresentanti dei Centri antiviolenza, rappresentanti delle

forze dell'Ordine e medici, tutti specializzati nel campo della

violenza di genere".

"Da sempre il farmacista è a stretto contatto con situazioni di

forte disagio sociale - osserva ancora la coordinatrice del

progetto - ma spesso mancano gli strumenti di conoscenza per

poter dare indicazioni valide e coordinate alle persone e alle

famiglie in difficoltà. Gli Ordini professionali hanno dunque

cercato la partecipazione delle altre organizzazioni di categoria

e porteranno a compimento la realizzazione dei corsi rivolti ai

colleghi. Con questo progetto tutti i farmacisti del Friuli

Venezia Giulia avranno l'opportunità di offrire alla comunità un

aiuto strutturato e professionalmente all'altezza".



"Forza Italia saluta con entusiasmo l'avvio del progetto Mimosa - afferma la consigliera regionale Mara Piccin -, grazie al quale le donne che subiscono violenza potranno trovare nelle farmacie un luogo di ascolto e di aiuto. Dopo aver depositato una proposta di legge nazionale sul tema, abbiamo continuato a lavorare e a breve ci saranno novità a riguardo. È il momento che la nostra società ponga l'attenzione contro la disparità e la violenza di genere in cima alle priorità, sul solco del resto delle priorità indicate a livello governativo ed europeo".

"A novembre - ricorda - il Gruppo consiliare di Forza Italia ha depositato un progetto di legge nazionale, a prima firma della sottoscritta, per l'istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere. Il provvedimento si concentra sull'aspetto del sostegno economico, che si concretizza anche attraverso l'offerta di lavoro: rappresenta un primo passo per accompagnare chi ha trovato il coraggio di chiudersi alle spalle una porta e vuole provare ad andare avanti senza che sulla decisione possa pesare il ricatto economico. Ricevuti i pareri favorevoli della Commissione pari opportunità e del Garante regionale dei diritti alla persona, la pdln ora attende il parere del Consiglio delle autonomie locali e la discussione nella Commissione di merito".



"Un tema, quello del supporto alle donne che subiscono violenza, sul quale Forza Italia da sempre concentra le sue attenzioni. A breve - conclude la Piccin - annunceremo a riguardo altre iniziative".