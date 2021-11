Violenza contro le donne, tanti casi nelle famiglie e anche ai danni di anziane

"Dobbiamo assumere piena consapevolezza e responsabilità nel combattere questa atavica devianza, avendo chiaro che la violenza sulle donne è opera degli uomini! Deve crescere il nostro impegno quotidiano nel respingere attivamente ogni condotta anche solo potenzialmente violenta, fisica o verbale, che colpisca le donne, ogni discriminazione di genere, dobbiamo contrastare, attraverso una più attenta sensibilità, gli atteggiamenti e i comportamenti prevaricatori". È quanto si legge in un appello che gli uomini del Sindacato pensionati Spi-Cgil del Friuli Venezia Giulia hanno lanciato in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, firmato dal segretario generale Roberto Treu, dalle segreterie provinciali e da una lunga serie di quadri e attivisti dello Spi regionale.



Un forte accento è posto sulla violenza in ambito familiare, cui si riconduce la maggior parte dei casi, in particolare quelli che coinvolgono donne anziane. "Di questa violenza – si legge ancora nel documento – si parla troppo poco, condannandola all’invisibilità. La pandemia ha aumentato il disagio, i femminicidi e il fenomeno ancor più sottaciuto della violenza fisica e psicologica, talvolta anche in strutture protette". Da qui l’esigenza di una più forte presa di responsabilità: "L’impegno di tutto il sindacato – questo l’appello finale – deve essere massimo per fermare ogni forma di violenza: è una priorità che riguarda ognuno di noi, perché la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti".