Visita a Udine per il nuovo Direttore regionale dei Vigili del fuoco

Sono iniziate ieri le visite istituzionali del Direttore regionale dei Vigili del fuoco Agatino Carrolo, insediatosi da circa un mese, ai comandi Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.

La prima tappa è stata quella del Comando Vigili del fuoco di Udine dove Carrolo è stato accolto dal Comandante Giorgio Basile e, poi, ha incontrato i funzionari, il personale operativo (permanente e volontario), il personale amministrativo, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comando e il personale del Centro regionale telecomunicazioni, che ha sede al comando di Udine.

Terminata la visita in via Popone, il Comandante Basile ha accompagnato il Direttore Carrolo nella nuova sede della Prefettura di Udine per un incontro con il Prefetto Massimo Marchesiello con il quale, dopo i saluti di rito, sono stati discusse alcune problematiche, emergenti nel territorio, da affrontare in maniera condivisa.

La visita si è conclusa con l’incontro con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Udine Giovanni Piccin nei locali del Comando dei Vigili del fuoco.