Visita del Comandante Lazio alla Capitaneria di Monfalcone

L’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo Nord con sede a La Spezia (il Comando della Marina Militare che ha giurisdizione sulla parte di penisola che si estende dalle Alpi al confine settentrionale della Regione Lazio, per un totale di undici regioni) oggi ha fatto visita alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Monfalcone, accompagnato dal Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia Contrammiraglio Vincenzo Vitale.

Ad accogliere l’Ammiraglio Lazio il Comandante Giovanni Nicosia, Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone, che si estende dalla foce del Tagliamento a quella del Timavo e ha giurisdizione, ai fini marittimi, sulle province di Gorizia e Udine. Presente anche una ridotta rappresentanza del personale in forza alla Capitaneria, nel rispetto della normativa anti-Covid.

La visita è stata svolta nell’ambito della più ampia visita alla Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia, Comando regionale della Guardia Costiera.

All’Ammiraglio è stata illustrata l’attività tecnico-amministrativa, quella operativa e di polizia - eseguita lo scorso anno ed in corso di svolgimento in questo primo scorcio di 2021, ad opera degli uffici del Compartimento (Monfalcone, Grado, Porto Nogaro, Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare) – avente ad oggetto la sicurezza della navigazione e la maritime security, il soccorso marittimo e la salvaguardia della vita umana in mare, la vigilanza sulle attività che si svolgono sul demanio marittimo e sui 50 degli 80 km di coste dell’intero Fvg, la difesa delle risorse ittiche e la connessa tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti e la sicurezza balneare.