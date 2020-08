Visita di commiato del Prefetto Maiorino

Questa mattina, il Prefetto di Pordenone Maria Rosaria Maiorino si è recata in visita al Comando provinciale Carabinieri per un saluto di commiato. E' stata ricevuta dal Comandante provinciale colonnello Luciano Paganuzzi, dai Comandanti del Reparto operativo e delle Compagnie Carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo.

L’incontro, voluto in occasione della prossima quiescenza del Prefetto Maiorino, ha visto gli Ufficiali ringraziarla per il grande impegno profuso a garanzia della collettività e l’ineguagliabile capacità organizzativa, che ha consentito uno straordinario coordinamento delle Forze di Polizia nonché un’applicazione concreta ed efficace delle attività in materia di ordine e sicurezza pubblica, specialmente, da ultimo, in occasione dell’emergenza Covid-19.

Il Prefetto Maiorino ha voluto salutare una rappresentanza del personale dell’Arma della Provincia, ringraziando il Comandante Provinciale e tutti i militari per l’eccellente lavoro svolto e per la grande sinergia avuta con gli uffici della Prefettura in tutte le materie di competenza, nell’ottica di una puntuale e corale affermazione dell’autorità dello Stato.

La visita si è conclusa con la consegna in ricordo di una “Pergamena Armigera” e un augurale brindisi, in osservanza delle norme anti-Covid.